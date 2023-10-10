دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت السلطات السعودية، الثلاثاء، بيانا بشأن واقعة سرقة سيارة لنقل الأموال في منطقة العاصمة الرياض.

وقال المتحدث باسم الأمن العام، في بيان نُشر في منصة إكس (تويتر سابقًا): "دوريات الأمن بمنطقة الرياض باشرت بلاغًا عن تعرض مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل لسطو من مواطنين مسلحين وسرقة مبلغ مليون ريال (266 ألف دولار) منها".

وأضاف البيان: "تم على الفور متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها، حيث ترجلا منها واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته، مما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف".

وأدى تبادل إطلاق النار بين القوات الأمنية السعودية والمتهمين إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه، حسب بيان الأمن العام.