أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" الأربعاء من أن المستشفيات في غزة مكتظة وتعاني من نقص في الأدوية والإمدادات الطبية والكهرباء، في الوقت الذي تتكشف فيه الأزمة الإنسانية بسرعة في القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

وكثفت إسرائيل هجومها الجوي على غزة في أعقاب هجوم حماس نهاية الأسبوع على مدن إسرائيلية، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف، وانقطاع كبير في إمدادات الطعام والكهرباء.

وفي بيان، قالت أفريل بينوا، المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود في الولايات المتحدة الأمريكية، إن وكالة الإغاثة ترصد "نقصًا في المياه والكهرباء والوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات في تشغيل مولداتها".

وأردفت بينوا قائلة: "لا تملك بعض المستشفيات سوى القليل من الوقود لمدة 4 أيام".

وتعرضت إحدى عيادات المنظمة في غزة "لأضرار طفيفة" جراء انفجار الإثنين، لكنها لا تزال تمارس عملياتها الطبية، وقالت بينوا إن ممرضة وسائق سيارة إسعاف قُتلا في الغارات، وأُصيب آخرون.

وارتفعت حصيلة القتلى في غزة إلى 950 شخصا، فيما أصيب 5000 آخرين في الغارات الجوية الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة في غزة، الأربعاء.

وقتل ما لا يقل عن 1200 شخص في إسرائيل في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس السبت، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنها لا تدير حاليا برامج طبية في إسرائيل لكنها عرضت دعمها للمستشفيات الإسرائيلية التي تعالج "عددا كبيرا من الضحايا".