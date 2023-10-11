دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى تجنب "المعاقبة الجماعية للشعب الفلسطيني" مثل قطع المساعدات عن الفلسطينيين، وأكد استعداد أنقرة للعب "دور الوسيط" لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال أردوغان في كلمة أمام كتلة حزب "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية الرسمية: "على الكل تجنب القرارات الفورية التي تهدف إلى معاقبة جماعية للشعب الفلسطيني مثل قطع المساعدات الإنسانية".

وشدد الرئيس التركي على أنه يجب على إسرائيل ألا تنسى أنها "إذا تصرفت مثل تنظيم عوضا عن دولة فإنها ستُعامل كتنظيم في نهاية المطاف"، على حد قوله.

وأكد الرئيس التركي استعداد أنقرة للقيام بكل ما بوسعها "بما في ذلك الوساطة والتحكيم العادل من أجل تخليص المنطقة من هذه الدوامة"، في إشارة إلى الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أوضح، الإثنين، أن مدفوعات المساعدات للفلسطينيين لن يتم تعليقها، وذلك بعد تصريحات أدلى بها أحد مسؤوليه في وقت سابق من اليوم نفسه قال فيها إن المساعدات ستتوقف للفلسطينيين على خلفية الحرب الأخيرة.

وصرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء قائلة إن المساعدات للشعب الفلسطيني "ليست موضع شك ولكن من المهم أن نراجع بعناية مساعدتنا المالية لفلسطين"، حسب قولها.

وأردفت فون دير لاين قائلة: "تمويل الاتحاد الأوروبي لم يذهب أبدا ولن يذهب إلى حماس أو أي كيان إرهابي. لذا سنراجع الآن المحفظة بأكملها في ضوء تطور الوضع على الأرض".