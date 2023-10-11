تحدث مذيع CNN، جيك تابر، مع حنين عوكل، فلسطينية أمريكية عالقة في غزة وأم لثلاثة أطفال، عن الأوضاع في القطاع والجهود التي قامت بها السيدة لمحاولة الخروج من المنطقة دون أن يحالفها الحظ.

وأشارت عوكل في المقابلة إلى أنهم حاولوا "الاتصال بالسفارة الأمريكية عدة مرات، ولسوء الحظ، لم يتمكنوا من مساعدتنا على الإطلاق. لقد اتصلت بهم عبر الهاتف عبر البريد الإلكتروني. لقد قمت بإرسال رسائل نصية واتصلت بأرقام مختلفة، ولكن لا أحد - لم أتمكن من سماع رد من أي شخص. قالوا إننا سنتصل بك مرة أخرى خلال 24 ساعة أو نحو ذلك خلال، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، لم يتمكنوا على الإطلاق من الاتصال بنا ولم نحصل على أي معلومات منهم".

كما أردفت عوكل قائلة: "رفعت استمارة عن طريق الموقع لكن لم ينجح الأمر كذلك. لا أعلم ماذا حدث مع معبر الحدود وماذا كان يحدث مع معبر رفح. لا أعرف إذا كنا سننجو، ولكنني أتطلع تمامًا إلى مساعدة السفارة الأمريكية. نحن جميعًا هنا نشعر بأنه تم التخلي عنا وأننا تُركنا لوحدنا. لذلك نحن نبحث حقًا عن السفارة الأمريكية لمساعدة المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في غزة".

وبعد سقوط ما بدا أنها قذيفة وسماع دويها أثناء المقابلة، سألها مذيع شبكتنا عما إن كان ذلك صوت غارة جوية إسرائيلية فعلًا، لترد عوكل بالقول: "نعم، نعم. هذا يحدث 24 ساعة. في كل وقت، يقصفون كل مكان من الجنوب إلى الشمال إلى وسط غزة، في كل مكان، القصف في كل مكان"

وتحدثت الأم عن أطفالها، مشيرة إلى أنهم يشعرون بالخوف جراء ما يحدث، مضيفة: "يجب أن أهدئهم وأن أحاول جعلهم يشعرون بالراحة والأمان وأحاول أن أشغلهم بأشياء أخرى لكيلا يشعروا بالخوف. ولكن على سبيل المثال، ما حدث معي اليوم، كنت ذاهبة وأحاول الخروج من غزة. كنت ذاهبة إلى حدود رفح وأثناء ذهابنا إلى هناك حاولنا عدة طرق للخروج من غزة والذهاب إلى رفح في الجنوب. لم نتمكن من الوصول على الإطلاق ورأى ابني جميع المواقع المفضلة لديه مدمرة. لقد كان مصدومًا بما رآه... كان الأمر كما لو أنك تذهب للموت"، على حد وصفها.

تطرّق تابر بعدها إلى ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بشأن الأماكن التي يفترض أن يذهب إليها الفلسطينيون الأبرياء، والذي أشار إلى أن بإمكانهم الذهاب إلى الجنوب والذهاب إلى الشاطئ. سأل مذيع شبكتنا عوكل ما إن كان ذلك "واقعيًا" نظرًا إلى ما مرت به في محاولتها الخروج من غزة، ليأتي ردها بالقول: " لا، لقد حاولنا كل مكان. يقولون، اذهبوا إلى الشاطئ ثم يقصفون الشاطئ في اليوم التالي. يقولون اذهبوا إلى الشمال ثم يقصفون المناطق الشمالية في اليوم التالي. إنهم يقصفون كل مكان، يقصفون كل مكان".

وتابعت بالقول: "لا يوجد مكان آمن هنا في قطاع غزة. الأمر فظيع، وكما تعلم، من الصعب جدًا شرحه لأنهم يقصفون كل مكان، وليس مجرد موقع واحد أو مكان قريب من حماس. إنهم يقصفون أماكن ليس لها علاقة بحماس مثل - لا أعرف - كل مكان"، حسبما قالت.