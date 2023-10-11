نشر الأربعاء ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، الأربعاء، أن إسرائيل ستشكل حكومة طوارئ لإدارة الحرب مع حماس.

وجاء في بيان مشترك لنتنياهو وغانتس، أنه غانتس، وهو وزير الدفاع السابق، سينضم إلى نتنياهو ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت في "حكومة إدارة الحرب".

وذكر الإعلان أن الحكومة لن تمرر أي قوانين أو تتخذ أي قرارات لا تتعلق بسير الحرب.

وهذا يعني أن الإصلاح القضائي المثير للجدل لن يمضي قدمًا أثناء وجود حكومة الطوارئ.

ولم يكن هناك ما يشير إلى أن زعيم المعارضة يائير لابيد وحزبه "يش عتيد" سينضمان إلى الحكومة.