دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على مقيم بتهمة "التحرش" بفتاة في محل تجاري، وذلك بعد انتشار المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمن العام السعودي عبر صفحته الرسمية على "إكس"، "تويتر" سابقًا: "قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة في محل تجاري، مخالفًا بذلك نظام جريمة التحرش".

وأضاف الأمن العام السعودي بالقول: "وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وانتشر مقطع فيديو بشكل واسع يُظهر الشخص الذي قبضت الشرطة عليه وهو يحاول لمس يد زميلته في العمل أكثر من مرة خلال استلامها طلبًا من الزبائن.

وأثار المقطع سخطًا واسعُا في السعودية، إذ طالب العديد من مستخدمي منصة "إكس" بالقبض على الشخص المذكور موجهين الفيديو إلى صفحة النيابة العامة على المنصة نفسها.