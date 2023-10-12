أبو مازن يؤكد رفضه "قتل المدنيين والتنكيل بجثثهم من الجانبين"

نشر الخميس ، 12 أكتوبر / تشرين الأول 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في بيان جديد، الخميس، “قتل المدنيين على جانبي الصراع”.

وأكد عباس: "رفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين"، وأردف: "إن مثل هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي والأخلاق والدين".

ودعا عباس أيضا إلى المساعدة في إدخال المساعدات إلى غزة وإعادة إمدادات المياه والكهرباء إلى القطاع، وذلك في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وحث عباس "المجتمع الدولي للتدخل للسماح بالمساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية في غزة من خلال الممرات الإنسانية. كما دعا إلى استئناف توفير المياه والكهرباء فوراً".

كما وصف عباس منظمة التحرير الفلسطينية بأنها "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني"، مضيفا أن المجموعة المعترف بها دوليا والتي تتألف من عدة أحزاب فلسطينية نبذت العنف وستواصل السعي لتحقيق التطلعات الوطنية للفلسطينيين.

وتأتي تصريحات عباس قبيل اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة.