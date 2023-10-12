ماذا قال بايدن عن التحذير الذي وجهه لإيران بعد هجوم "حماس" على إسرائيل؟

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إنه وجه تحذيرا لإيران بضرورة "توخي الحذر" بشأن تصرفاتها في المنطقة بعد هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، السبت الماضي.

وقال بايدن، في تصريحات خلال اجتماع مع قادة الجالية اليهودية حول جهود الإدارة الأمريكية لتقديم الدعم لإسرائيل: "لقد تحدثت مع رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ولا أعرف عدد المرات، ولكن مرة أخرى هذا الصباح"، وأشار إلى علاقته "الصريحة للغاية" بنتنياهو، الذي قال إنه يعرفه "منذ أكثر من 40 عاما".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي قلته له، وهو أنه من المهم حقا أن تتحرك إسرائيل، مع كل الغضب والإحباط، وفقا لقواعد الحرب".

وأضاف: "نقوم بالفعل بزيادة المساعدات العسكرية الإضافية للقوات الإسرائيلية بما في ذلك الذخيرة وصواريخ الاعتراض لتجديد القبة الحديدية، وقمنا بنقل حاملة طائرات أمريكية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ونرسل المزيد من الطائرات المقاتلة هناك إلى تلك المنطقة"، وتابع: "لقد أوضحت الأمر للإيرانيين كونوا حذرين".

وتعهد الرئيس الأمريكي بإنقاذ الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، وقال: "نحن نعمل على كل جانب من جوانب أزمة الرهائن في إسرائيل"، وهناك الكثير مما نفعله، ولم أفقد الأمل في إعادة هؤلاء الأشخاص إلى ديارهم".

يذكر أن المرشد الإيراني، علي خامنئي قال، الثلاثاء، إن طهران لم تنخرط بهجمات "حماس" على إسرائيل، وأضاف: "مناصرو النظام الصهيوني وبعض أولئك الذين ينتمون لهذا النظام الغاصب قالوا أمورا غير منطقية في الأيام الماضية مثل إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت خلف هذا الفعل (الهجوم)، هم على خطأ".