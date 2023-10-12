أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي الخميس إنه سيسافر إلى المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأردن وقطر، بعد مغادرته إسرائيل.

وتأتي الدبلوماسية المكوكية المكثفة في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى وقف اتساع نطاق الصراع بين حماس وإسرائيل، وتحاول تأمين إطلاق سراح الرهائن، وتعمل مع مصر وإسرائيل لفتح ممر إنساني من غزة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي من إسرائيل: "في كل من هذه اللقاءات، سنواصل الضغط على الدول للمساعدة في منع توسع الصراع، واستخدام نفوذها لدى حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن".

وأردف وزير الخارجية الأمريكي قائلًا: "سنناقش أيضًا كيف يمكننا الاستمرار في تحقيق رؤيتنا الإيجابية لمنطقة أكثر سلامًا وازدهارًا وأكثر أمانًا وأكثر تكاملاً".

وأضاف بلينكن أنه سيناقش أيضًا كيفية إقامة منطقة أكثر سلامًا وازدهارًا وأمنا.