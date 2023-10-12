أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أشار الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى حق غزة في "الحصول على الغذاء والماء والأدوية وفقا للقانون الإنساني الدولي"، وإلى التزام إسرائيل بذلك.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، الخميس خلال إيجاز صحفي: "من المهم جداً ألا ننسى أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها. ولكن بالطبع، يجب أن تفعل ذلك بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وهذا موقف واضح جدا من الاتحاد الأوروبي الذي يتم تكراره، سواء علنا أو في نقاشاتنا مع الشركاء في المنطقة وعلى الأرض".

وأعاد ستانو التأكيد على تضامن الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل في ضوء ما حدث وما يحدث منذ السبت.

وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى "بيان آخر مهم للغاية صدر عن الاتحاد الأوروبي، وتم الاتفاق عليه بالاشتراك مع الشركاء من مجلس التعاون الخليجي، يدعو إلى ضبط النفس، وإطلاق سراح الرهائن، والسماح بالحصول على الغذاء والماء والأدوية وفقًا للقانون الإنساني الدولي".

وشدد ستانو على أن احتجاز الرهائن "والطريقة التي قامت بها حماس بذلك، هو بالتأكيد ضد أي عرف، وليس فقط ضد الأعراف الدولية، ولكن ضد أي عرف حضاري".

وأضاف المسؤول الأوروبي أيضًا أن الكتلة تعمل مع الشركاء الدوليين للتأكد من إطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت ممكن.

وفي السياق نفسه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء العدوان وأعمال العنف.

وأشار ستانو إلى "الفظائع التي لا توصف" التي ترتكب ضد الشعب الإسرائيلي، قائلًا إنها تُرتكب "ضد المدنيين الإسرائيليين في الغالب، ولا يمكن للمرء أن ينسى ذلك".

وقال ستانو: "ما نشهده في غزة هو نتيجة مباشرة لما بدأته حماس يوم السبت".