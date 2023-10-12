انفجار عنيف يهز غزة أثناء مقابلة مديرة أوكسفام مع CNN.. شاهد ما قالته

تحدث مذيعا CNN، ماكس فوستر وبيانكا نوبيلو، مع مديرة العلاقات الإقليمية لمنظمة أوكسفام في غزة، نجلاء الشوا، حول الأزمة الإنسانية المتزايدة في القطاع، حيث تستمر الانفجارات في المدينة جراء عمليات القصف الإسرائيلية.

ووصفت الشوا الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدة أن "ما هو مطلوب على الفور هو وقف إطلاق النار والسماح لسكان غزة بتلقي الدعم والخدمات الأساسية. وعلى الأقل، أن يتمكن المسعفون من القيام ببعض الأعمال في مستشفياتهم. المستشفيات مكتظة بالمصابين. لا تزال هناك إصابات في كل مكان. لا يمكن للمنظمات على الأرض الوصول لتقديم الدعم. ليست هناك قدرة لنا نحن السكان على التحرك والحصول على ما نحتاجه أو الحصول على الماء الذي نحتاجه أو الطعام الذي نحتاجه".

وأشارت الشوا إلى أن هناك حاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار حتى نتمكن من دعم أولئك الذين يعيشون في ظل هذه الظروف القاسية، وخاصة الذين يحتمون في المدارس والذين يتم استضافتهم في أماكن عامة عشوائية في جميع أنحاء قطاع غزة. كل شخص أعرفه شخصيًا لا يعيش في منزله. جميع من أعرفهم يتنقلون من مكان إلى آخر، من مكان عام إلى منزل آخر إلى أحد الأقارب وما إلى ذلك. يجب إيقاف ذلك، وأعتقد أن الأمر سيكون مقلقًا فيما يتعلق بالإمدادات والإمدادات الغذائية ودخول الإمدادات الطبية وكل هذه العناصر الأساسية".

كما شددت المسؤولة بمنظمة أوكسفام على أن هناك "معاناة شديدة بمرور الساعة بالإضافة إلى الوفيات الفعلية في المستشفيات نفسها، المثقلة بالإصابات والضحايا جراء التفجيرات".

خلال المقابلة، هز انفجار عنيف منطقة قريبة من الموقع الذي كانت الشوا تجري منه المقابلة، وكان يمكن سماع دوي عال أثناء البث المباشر، لقتول مذيعة CNN، بيانكا نوبيلو، لمسؤولة أوكسفام "من فضلك لا تستمري في هذه المقابلة إذا كنت تشعرين بالحاجة إلى الذهاب إلى مكان ما من أجل سلامتك يا نجلاء. هل تحتاجين إلى المغادرة؟".

ردت الضيفة بدورها بالقول: "أعتقد أن الأمر على ما يرام. لا (أحتاج للمغادرة) أنا بخير"، قبل أن تضيف لاحقًا: "في قطاع غزة بأكمله لا توجد ملاجئ. في أفضل الظروف هي أن تذهب إلى طابق أدنى. أنا محظوظة جدًا لأن لدي قبو، ولهذا السبب أستضيف أكثر من 12 شخصًا بالإضافة إلى عائلتي. أنا أستضيفهم جميعًا في منزلي الآن. إنهم غير قادرين على العودة إلى منازلهم لأنها تعرضت لأضرار جسيمة في منطقة الرمال التي تم مسحها".

وتابعت قائلة: "عندما يكون هناك أمر (انفجار) كبير أو قريب كهذا، فإننا نسير عبر الممرات ونذهب ببطء إلى المستويات الأدنى ونلتصق ببعضنا البعض. هذا ما حدث في الساعة الخامسة صباحًا، على سبيل المثال عندما كانت هناك غارات جوية ضخمة بالقرب من ميناء غزة والجانب الغربي من المدينة".

وأشارت الشوا إلى أنه تم "تدمير مبنى بالكامل على الجانب الآخر من الشارع. كنا بحاجة إلى الإخلاء، لقد غادرنا راكضين بشكل أساسي في منتصف الليل بعد الساعة الواحدة صباحًا، منذ ليلتين. وجميعنا، كنا 20 شخصًا في منزلي، 22 شخصًا ممن فروا من منطقتهم، أتوا إلينا، ثم انقسمنا إلى مكانين مختلفين. نحن نتحدث عن موقف جنوني هنا. إنه موقف جنوني تمامًا"، حسبما قالت.