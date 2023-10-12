إسرائيل تعلن شن "ضربات واسعة النطاق" على "أهداف لحماس" في غزة

(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عبر منصة "أكس"، أنه يشن حاليا "ضربات واسعة النطاق" على أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

يذكر أن الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي دخلت يومها السادس، اندلعت السبت بعد هجوم مباغت شنته "حماس" على إسرائيل التي أعلنت الحرب على الحركة وشنت غارات على غزة.

وكانت إسرائيل أعلنت أنها تقوم باستدعاء 300 ألف جندي احتياطي بينما تواصل ضرب المنطقة بغارات جوية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس بشكل مشترك عن تشكيل حكومة"طوارئ وإدارة حرب" ، الأربعاء.

وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل بعد نفاد الوقود في أعقاب أمر إسرائيل بفرض "حصار كامل"، وبالإضافة إلى ذلك، تم تهجير أكثر من 263 ألف شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد أكثر، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).