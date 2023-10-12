رأي.. بشار جرار يكتب عن "حرب السابع من أكتوبر": العودة إلى كامب ديفيد

هذا المقال بقلم بشار جرار، متحدث ومدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة - الخارجية الأمريكية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

كل مشاعر العزاء والتضامن أقدمها كأب، لكل أب فلسطيني وإسرائيلي عانى وما زال يعاني وأسرته دما ودموعا، من ضيق أفق بعض السياسيين الذي يصرون على تفويت فرص السلام الواحدة تلو الأخرى. هذا ليس لومًا فيه تعميم، فنظرة على كلف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي منذ قرن بدوائره الإثنية كافة، تشير إلى أن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة وللجميع، خاصة الأطراف الإقليمية والدولية الراعية لطرفي الصراع الرئيسيين.

كلفة "القضية"، القضية الفلسطينية، وكلفة "الوعد"، وعد بلفور وقيام إسرائيل كوطن قومي ليهود العالم وليس فقط ليهود فلسطين التاريخية أو الشرق الأوسط، كلف هاتين القضيتين قد يكلف العالم حربا عالمية ثالثة خلافا لما ثارت فيه المخاوف من تداعيات حرب أوكرانيا التي كانت "قضيتها" أولى ضحايا "طوفان الأقصى" و"السيوف الحديدية"، وهما الاسمان المعتمدان من قيادتي الحرب التي استغرقت ما قدره محمد دحلان القيادي الفلسطيني -الذي كان قبل نحو عقدين القائد الحقيقي لقطاع غزة- بخمس وعشرين دقيقة "انهار فيها كل شيء".

دحلان ألمح في مقابلة تلفزيونية خاصة قبل يومين أن يحيى السنوار زعيم حماس الأول في قطاع غزة، المسؤول على نحو خاص عن إدارة ملف الرهائن والأسرى والتخطيط للحرب التي سجد شكرا لها خليفة خالد مشعل، إسماعيل هنية في جناح فندقه في الدوحة. مشعل قائد المكتب السياسي السابق قام بدوره بتحريض شعوب "دول الطوق" على دخول الحرب، الأمر الذي أثار استياء واسعا قد يتم التعبير عنه بقرارات غير مسبوقة ضد الحركة في عدد من الدول العربية.

هو قرار الحرب إذن، صحيح أن الإعلان جاء على لسان أطول قادة إسرائيل خدمة في عدد حكوماته ومددها، إلا أن هناك شكوك أو تكهنات أن من اتخذ قرار الحرب هو طهران على الأرجح، وإن كانت واشنطن تنفي أو تنكر حتى الآن وجود ما يؤكد تورط إيران بالعملية، التي من الناحية الموضوعية ما كانت لتتم دون توفير الأدوات التسليحية والتدريبية والمالية الكفيلة بإحداث ما هو أخطر من حرب أكتوبر 1973 من حيث تمكن ميليشيا من اختراق أكثر الحدود تحصينا في العالم ربما بعد المنطقة منزوعة السلاح بين الكورتين.

لغز الاختراق ستشكل له لجنة تحقيق وطنية إسرائيلية على الأرجح على غرار ما تم بخصوص الاجتياح الإسرائيلي للبنان في ثمانينيات القرن الماضي، أو تقرير الكونغرس (من الحزبين الجمهوري والديمقراطي) الصادر عقب اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ والتي تمت مقارنته بالحادي عشر من سبتمبر الإسرائيلي تحديدا إثر الصور الأولى التي فاضت بها بعض منصات "التناحر" الاجتماعي، تحديدا ما اقترفه بعض عناصر حماس في غلاف غزة من ممارسات مشينة مدانة. ولعل أكبر خطأ مكرر يقترفه من يتصدى لمخاطبة الرأي العام العالمي والأهم الإسرائيلي واليهودي في العالم، هو من يصمت أو يتحفظ أو يبرر جرائم تستنكرها جميع الشرائع السماوية والأرضية. من حق الناس متابعة وسائل الإعلام كافة، وتثق بمن يوافق هواها في سرديته وأجندته، لكن من المهم في مراحل مصيرية الصدق مع الناس، والاطلاع -بموضوعية- على ما يقوله الآخرون لاكتمال المشهد، حتى يحكم المعنيّ أو المهتم على الأمور بمنطقية.

في المقابل، الصور المأساوية المدانة أيضا الواردة من ضحايا القصف الإسرائيلي الجوي والصاروخي لغزة المكتظة بالسكان وقطع إمدادات المياه والطاقة عنها ومنع دخول المساعدات الإنسانية الطارئة إليها ليس فقط مرفوضا إنسانيا بل ويعتبر تدميرا للذات حيث مع كل ضحية تسقط يقوم مقاتل جديد في صفوف حماس أو غيرها من التنظيمات التي بدأت تباعا تلحق بالركب. حتى الآن الجهاد الإسلامي في غزة وحزب الله اللبناني أصدر إشارات نارية كان أخطرها تلك الرشقات الصاروخية "المجهولة" التي أطلقت على إسرائيل من داخل الأراضي السورية باتجاه الجولان.

غداة كلمة الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض الثلاثاء الذي تأخر موعد بثه جراء اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو "بيبي"، شكّل الأخير حكومة وحدة وطنية كحكومة حرب مع خصمه ووزير الدفاع السابق بيني غانتس. لن تكون حكومة "بيبي-بيني" برأسين فالمهمة كما صدرت على لسان أكثر من مسؤول في إسرائيل وأمريكا (ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي) هي القضاء على حماس بحسب كلمات نيكي هيلي مندوب أمريكا السابقة لدى الأمم المتحدة والمرشحة الجمهورية للرئاسة الأميركية 2024. أول رئيس مجلس نواب معزول الجمهوري كيفين مكارثي شبه ما جرى بهجوم بيرل هاربر الذي أنهى عمليا سياسة العزلة والنأي بالذات ودفع أمريكا بدخول الحرب العالمية الثانية. أما الأخطر على الإطلاق فكان وصف السناتور ليندسي غراهام ما جرى بحرب دينية داعيا إسرائيل إلى تسوية حماس بالأرض.

آيزنهاور في الطريق وجيرالد فورد رست قبالة السواحل الإسرائيلية. حاملتا طائرات أمريكيتان تؤكدان جدية تحذير بايدن لإيران وحزب الله وميلشياتها في العراق وسوريا واليمن من خطورة الانضمام إلى الحرب.

فهل تكون غزة السابقة الأولى التي تتم فيها الإطاحة بميليشيا لا نظاما كما جرى في العراق؟ في تقديري هذا ما سيتم. بعيدا عن "رغائبية" البعض فإن من سيحدد وتيرة إنجاز هذه المهمة هو أحد عاملين: إما مصير الرهائن الأمريكيين لدى حماس وإما تهور أي من أذرع إيران في دخول الحرب خاصة حزب الله اللبناني.

الطريق إلى كامب ديفيد ستكون مكلفة للجميع، لكنها الأقرب إلى تحقيق رؤية الدولتين بعد ضمان تفكيك جميع الميلشيات التي تعطل تطبيعا سعوديا إسرائيليا، ومشاريع إقليمية دولية ضخمة كالشريان الاقتصادي والخط التجاري من الهند إلى أوروبا.

فتح، كبرى التنظيمات الفلسطينية وأولها، بدأت في ستينيات القرن الماضي بـ"عاصفة" والآن تعد حماس منافستها التي انقلبت عليها في غزة بـ"طوفان"، والظاهر أن ما يجري حقيقية على الأرض هو تسونامي سيغير الكثير في خارطة الشرق الأوسط، ليس بالضرورة الحدود، بقدر ما هو ارتباطها كإقليم فيه منابع الطاقة وخطوط الإنتاج والتجارة، ارتباطها بعالم متعدد الأقطاب..