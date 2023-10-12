دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الذي يزور إسرائيل، لحظة سماع صفارات الإنذار للتحذير من صواريخ حماس.

ونشرت إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع الفيديو على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) بتعليق قالت فيه: "شاهد: أثناء زيارة وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، لأوفاكيم جنوب إسرائيل، أطلقت صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ حماس".

وتابعت: "وكتب وزير الخارجية البريطاني في تغريدة له: ’لقد رأيت اليوم لمحة من الواقع الذي يعيشه الملايين يوميا.. إن تهديد صواريخ حماس لا يزال قائما فوق كل رجل وامرأة وطفل إسرائيليين. ولهذا السبب نقف جنبا إلى جنب مع إسرائيل‘".

وتدخل الأحداث في إسرائيل وغزة يومها السادس مع ازدياد مستمر في أعداد الضحايا، إذ قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن ما يقرب من 1200 شخص قتلوا في القطاع منذ أن بدأت إسرائيل الغارات الجوية، السبت، ردا على هجمات حماس على إسرائيل، في حين ذكرت إسرائيل أن ما لا يقل عن 1200 شخص قتلوا منذ السبت.