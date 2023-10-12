مكتب نتنياهو ينشر صور جثث أطفال: "قتلتهم وحرقتهم حماس"

نشر الخميس ، 12 أكتوبر / تشرين الأول 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، 3 صور، قائلا إنها "صور مروعة لأطفال قتلوا وحرقوا على يد وحوش حماس".

وأضاف مكتب نتنياهو في تغريدة على منصة "إكس": "حماس لا إنسانية، حماس هي داعش".

وأظهرت الصور الثلاث مايبدو أنه طفلين احترقت جثتيهما بشكل يصعب التعرف عليهما، وجثة طفل ثالث ملطخة بالدماء.

وذكر مكتب نتنياهو أن الصور الثلاث هي بعض الصور التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته للقدس، الخميس.