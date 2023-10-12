السعودية.. القبض على أشخاص بتهمة "إطلاق نار ودهس متعمد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، إلقاء القبض على أشخاص بـ"تهمة إطلاق النار والدهس المتعمد" بمحافظة الخرج، بعد ساعات من رواج لقطات مصورة للحادثة.

ونقل جهاز الأمن العام عن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، قوله إن الأجهزة الأمنية ضبطت "المتهمين كافة" في الحادثة، التي أشار إلى أنها وقعت بعد خلاف سابق بينهم، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين، أحدهما في حالة حرجة.

كما أشار المتحدث إلى أنه سيتم القبض على من وثق ونشر الفيديو "لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

وخلال الساعات الأخيرة، جرى تناقل مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة على ما يبدو، تظهر فيه مشاجرة بالأسلحة النارية واصطدام سيارات.