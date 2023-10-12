(CNN) -- أعلنت الرئاسة التركية، في بيان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "آخر التطورات المتعلقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف البيان أن "أردوغان قال خلال الاتصال، الأربعاء، إن تركيا بدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إيصال المساعدات إلى المدنيين المتضررين من الهجمات"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وذكر الرئيس التركي: "لا يمكن قبول قصف التجمعات السكنية المدنية، ومن الأهمية قيام دول المنطقة ببعث رسائل بناءة لإنهاء الاشتباكات"، بحسب البيان.

وفي السعودية، قالت القناة "الإخبارية" إن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان، وجرى خلال الاتصال "بحث التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها".

وأضافت القناة أن ولي العهد السعودي أكد أن "المملكة تبذل جهودا حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري".

وتابعت أن الأمير محمد بن سلمان شدد على "موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء"، وأكد على "ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة".

وأشار إلى "موقف السعودية الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

يذكر أن الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي دخلت يومها السادس، اندلعت السبت بعد هجوم مباغت شنته "حماس" على إسرائيل التي أعلنت الحرب على الحركة وشنت غارات على غزة.