سوريا: هجوم صاروخي إسرائيلي يُخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ذكر مصدر سوري مسؤول أن إسرائيل شنت هجومًا صاروخيًا على مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة وتحويل الرحلات إلى مطار اللاذقية الدولي، الخميس.

وقال المصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "عند الساعة 13.50 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين، ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما من الخدمة"، على حد قوله.

ولم تعلق إسرائيل علنًا حتى الآن على ضربات الخميس، لكنها تشن غارات جوية على سوريا منذ سنوات، غالبًا لاستهداف الأصول الإيرانية على الأرض التي تدعم حكومة بشار الأسد.

وأعلنت وزارة النقل السورية لاحقًا تحويل الرحلات التي كانت مجدولة عبر مطاري دمشق وحلب، إلى مطار اللاذقية الدولي، شمال غربي البلاد.