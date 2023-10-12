(CNN) -- بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء "التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء الوضع الحالي" في غزة "في ظل تزايد العنف والتصعيد الذي يهدد بشكل خطير الأمن والاستقرار الإقليميين"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد بن زايد وبايدن أكدا على "أولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات آمنة لهم تضمن وصول المساعدات الإنسانية في ظل التطورات في المنطقة، إضافة إلى العمل على إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت أنهما "بحثا تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لاحتواء الموقف في ضوء تزايد وتيرة التصعيد والعنف والذي سيكون له عواقبه الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين".

وكذلك تطرق الاتصال إلى "أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على التهدئة والوقف الفوري للتصعيد"، وفقا لـ"وام".

يذكر أن الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي دخلت يومها السادس، اندلعت السبت بعد هجوم مباغت شنته "حماس" على إسرائيل التي أعلنت الحرب على الحركة وشنت غارات على غزة.