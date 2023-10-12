(CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع تأكيد قطع رؤوس أطفال في هجوم حماس، السبت، لكن المهاجمين قاموا بالفعل بقطع رؤوس، وذلك في تصريح أدلى به للزميل ماثيو تشانس لـCNN.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي في تصريحه: "كانت هناك حالات قام فيها مقاتلو حماس بقطع الرؤوس وغيرها من الفظائع على غرار داعش.. لكن لا يمكننا تأكيد ما إذا كان الضحايا رجالا أو نساء، جنودا أو مدنيين، بالغين أو أطفالا".

وكانت حركة "حماس" قد نفت في بيان، الأربعاء، ارتكاب عناصرها "انتهاكات" ضد المدنيين الإسرائيليين، خاصة النساء والأطفال، في الهجوم الذي شنته "كتائب القسام"، الجناح العسكري للحركة، على إسرائيل، السبت الماضي.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، في البيان، إن "بعض وسائل الإعلام الغربية تستمر في نشر الافتراءات والأكاذيب الصهيونية عن شعبنا الفلسطيني ومقاومته، والتي روّجت زورًا وبهتانًا مزاعم قيام أفراد من المقاومة الفلسطينية بقطع رؤوس الأطفال والاعتداء على النساء، بدون وجود أي دليل يسند أكاذيبه وادعاءاته".

وكان تال هاينريش، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال، الأربعاء، إنه تم العثور على جثث أطفال صغار ورضع "مقطوعة الرأس" في "كفار عزة" بجنوب إسرائيل بعد هجمات حماس في الكيبوتس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن مسلحي حماس نفذوا "مذبحة" في "كفار عزة"، حيث تم "ذبح النساء والأطفال الصغار وكبار السن بوحشية على طريقة عمل داعش".