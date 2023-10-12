جون كيربي يكشف ما إذا كانت هناك خطط لدى أمريكا لنشر قوات في إسرائيل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين في البيت الأبيض الخميس إنه لا توجد خطط لوضع قوات أمريكية على الأرض في إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تبادل للمعلومات الاستخباراتية والسلاح والذخائر على نطاق واسع مع إسرائيل.

وقال كيربي: "إن الأولوية الأبرز لـ(الرئيس جو بايدن) دائمًا هي سلامة وأمن الأمريكيين الموجودين في الخارج، بالإضافة إلى مصالح الأمن القومي الخاصة بنا، ولدينا مصالح تتعلق بالأمن القومي في جميع أنحاء المنطقة – إن نقل حاملة الطائرات إلى شرق البحر المتوسط ​​هو أمر جوهري وجزء من هذا الأمر".

وتابع كيربي: "لقد أوضح الإسرائيليون الآن أنهم لا يريدون وجود قوات أجنبية على أراضيهم، وأنهم يريدون تنفيذ هذه العمليات بأنفسهم، ولهم كل الحق في الرغبة في القيام بذلك".

وبدلًا من ذلك، قال كيربي إن هناك "علاقة رائعة على مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل"، وأضاف: "نحن نعمل على تحسين ذلك، وبالتأكيد لدينا علاقة دفاعية قوية عندما يتعلق الأمر بتوفير الأسلحة والذخائر ونحن نفعل ذلك".

وختم قائلا: "لا توجد نية أو خطة لوضع قوات أمريكية على الأرض في إسرائيل - ولا توجد رغبة لدى الإسرائيليين في الوصول إلى هذه النتيجة، لذلك لن أستبق الأحداث".