دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أحمد الطنطاوي، مساء الخميس، أنه سيعلن موقفه النهائي من الترشح لخوض السباق الانتخابي، عصر الجمعة، مما أثار تفاعلا.

وأوضح أحمد الطنطاوي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أُعلن غدًا الجمعة ١٣ أكتوبر، الساعة الرابعة والنصف عصرًا -بإذن الله- موقفي النهائي من انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤".

وأضاف الطنطاوي: "كما أُجيب على أسئلة حضراتكم في مؤتمر صحفي، بحضور سياسي وجماهيري، في ضيافة حزب المحافظين الكائن بالقاهرة - جاردن سيتي - ٢ شارع خليل أغا - أمام البنك العربي الإفريقي".

وختم احمد الطنطاوي منشوره قائلا: "ألقاكم على خير.. ودمت ودامت مصرنا بكل خير".

وأثار منشور الطنطاوي تفاعلا بين نشطاء على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكان الطنطاوي قد أعلن إطلاق حملة لجمع "التوكيلات الشعبية"، بعدما زعم على منصة "إكس"، وفي جولات ميدانية لجمع التوكيلات، أن حملته تواجه مضايقات من جهات أخرى، لمنعها من جمع التوكيلات المطلوبة لخوض السباق الرئاسي.

ولم تعلن حملة أحمد الطنطاوي عن عدد التوكيلات الرسمية المطلوبة التي جمعتها، حتى الآن، وقبل ساعات من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، وسط تداول معلومات تفيد بأن الحملة لم تتمكن من جميع 25 ألف توكيل كشرط للترشح.