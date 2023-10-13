مذيعة CNN تسأل هرتسوغ عن "حصار" غزة واحترام قوانين الحرب.. شاهد رده

سألت مذيعة CNN، بيكي أندرسون، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عما إن كانت إسرائيل تلتزم بقوانين الحرب بعد تحذيرات الولايات المتحدة، قائلة له إن العقاب الجماعي للسكان المدنيين يرقى إلى مستوى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وردًا على سؤالها، قال هرتسوغ لمذيعة CNN: "لكنني أجبت للتو يا بيكي، لم تستمعي ربما لردي على قناة ITV. وأنا أشعر بخيبة أمل شديدة لأن هذا ما تسألينه على الفور".

وتابع قائلًا: "ألم تري؟ لقد رأيتم جميعًا، كنتم جميعًا هناك، لقد رأيتم".

وشدد هرتسوغ على أن إسرائيل"تلتزم بالقانون الدولي، وتعمل بموجب القانون الدولي”، مضيفًا: “يتم تأمين كل عملية وتغطيتها ومراجعتها قانونيًا. بكل احترام، أعتقد حقًا أن السؤال يأتي خارج السياق تمامًا".

وتشن إسرائيل غارات كثيفة على قطاع غزة منذ السبت، ردًا على الهجوم الذي تعرضت له منطقة "غلاف غزة" وبعض المدن الإسرائيلية الأخرى من جانب حماس والفصائل الفلسطينية، وسط "حصار كامل" مفروض على غزة بعد أوامر من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين الماضي.