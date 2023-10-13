نشر الجمعة ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حذرت مصر الجمعة من دعوة الجيش الإسرائيلي لسكان غزة وممثلي الأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية في مدينة غزة لمغادرة منازلهم والتوجه جنوبا، حسبما ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان.

وشددت القاهرة على أن هذا الإجراء "يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية".

وأضافت وزارة الخارجية أن مصر دعت الحكومة الإسرائيلية إلى “الامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة”.

كما دعت مصر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذا الإجراء.