بالصور.. فلسطينيون يخلون مناطق في غزة بعد التحذير الإسرائيلي

(CNN)-- دعا الجيش الإسرائيلي، الجمعة، جميع المدنيين في مدينة غزة إلى الإخلاء "جنوبا"، الجمعة، مع دخول الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس يومها السابع بعد تنفيذ عمليات داخل الأراضي الإسرائيلية، السبت الماضي أطلقت عليها الحركة أسم "طوفان الأقصى".

Credit: MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images)

وقال المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): " يدعو جيش الدفاع الإسرائيلي كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة.. لقد فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية. يتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي".

Credit: MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images)

من جهتها طلبت حركة "حماس" من الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، عدم مغادرة منازلهم، بحسب بيان أرسلته إلى المؤسسات الإعلامية، صباح الجمعة، متهمة إسرائيل بالانخراط في "حرب نفسية"، من خلال إرسال رسائل تطلب من المدنيين الفلسطينيين، وموظفي المنظمات الدولية الإخلاء إلى جنوب القطاع.

Credit: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

ويذكر أن عدد القتلى يستمر في الارتفاع منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حركة حماس، السبت، بعد عمليتها التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص، في حين قُتل ما لا يقل عن 1,537 فلسطينيًا وأصيب 6,612 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.