(CNN)-- تجمع مئات الآلاف من العراقيين في ساحة التحرير ببغداد، الجمعة، في واحدة من أكبر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في البلاد منذ عقود، بحسب صور بثتها قناة "العراقية" الحكومية.

وخرج الناس من مختلف أنحاء البلاد، فيما أطلقت عليها وسائل إعلام عراقية اسم "مسيرة المليون رجل"، في أعقاب دعوة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الاثنين، إلى التوحد "لدعم القضية الفلسطينية"، وضد "الإرهاب الدولي" و"الاحتلال الأمريكي".

وُشوهد المتظاهرون وهم يلوحون بالأعلام العراقية والفلسطينية، ويحرقون الأعلام الإسرائيلية، ويرددون هتافات مناهضة لإسرائيل وأمريكا: "لا للاحتلال! لا لإسرائيل! لا لأمريكا!"، بحسب صور قناة "العراقية".

وأعقب الاحتجاج، تجمع كبير أدى الصلاة في الساحة تضامنا مع الفلسطينيين، وسط غارات جوية إسرائيلية على غزة هذا الأسبوع، في أعقاب الهجوم المميت لحركة "حماس".