الجيش الإسرائيلي يُعلن قصف مواقع تابعة لحزب الله بالمسيّرات

أتلانتا، الولايات الأمريكية (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه شن هجمات بالمسيرات (طائرات دون طيار) على أهداف لحزب الله في لبنان.

وجاء في بيان للجيش : "تقرير أولي، مسيّرة تابعة لجيش الإسرائيلي تقصف حاليا مواقع إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في لبنان، وسترد التفاصيل تباعا".

وتُعد الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان واحدة من الجبهات الأكثر أهمية وخطورة في المنطقة.

وبعد هجمات حماس المفاجئة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين أول، أصبحت هذه الجبهة، التي كانت هادئة منذ الحرب الإسرائيلية-اللبنانية عام 2006، محفوفة بمخاطر عواقب أي اشتباك.

وأي اندلاع لصراع في هذه المنطقة قد يصب الزيت على نار ملتهبة بسبب الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل عبر إقحام أقوى مجموعة مسلحة في الشرق الأوسط، حزب الله المدعوم إيرانيًا، في الحرب.