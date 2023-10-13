الجيش الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان رداً على انفجار قرب السياج الأمني

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قصف جنوبي لبنان بالمدفعية ردا على انفجار وقع عند السياج الأمني ​​بالقرب من بلدة حانيتا القريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يرد حاليا بقصف مدفعي باتجاه الأراضي اللبنانية"، وأردف: "تضرر السياج بشكل جزئي".

وبالإضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه فعًل الإنذار بشأن احتمال تسلل إرهابيين إلى المناطق القريبة من الحدود، ولفت إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي يشاركون حالياً في عملية بحث داخل المنطقة.

ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من دخول حزب الله، الفصيل الشيعي المتمركز في لبنان، إلى الصراع، مما قد يفتح جبهة ثانية في الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه أضاف عشرات الآلاف من القوات الإضافية إلى الحدود الشمالية مع لبنان تحسبا لهجوم من قبل الجماعة المدعومة من إيران.