الملكة رانيا: "ليس دفاعا عن النفس إن كنت قوة محتلة"

(CNN) -- قالت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في منشور على صفحتها الرسمية بانستغرام: "ليس دفاعا عن النفس إن كنت قوة محتلة".

ونشرت الملكة رسالتها، الأربعاء، على شكل قصة، وهو الشكل الذي يختفي بعد 24 ساعة.

والملكة رانيا من أصل فلسطيني.

وأعادت قناة المملكة الرسمية، نشر منشور الملكة، قائلة: "الملكة رانيا العبدالله تشارك عبر حسابها على انستغرام مقاطع من آثار العدوان الإسرائيلي على غزة وتعلق قائلة: (ليس دفاعا عن النفس إن كنت قوة احتلال)".

وكانت إسرائيل سحبت قواتها من غزة في عام 2005، لكنها تفرض حصارا على غزة من خلال التحكم الفعلي في الوصول إلى أراضي غزة وجواها وبحرها، ويتضمن الحصار قيودا مشددة على حركة السكان والبضائع من وإلى غزة.

وأصابت الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة في غزة مئات الأهداف، وحولت الأحياء إلى أنقاض، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وتأتي الغارات الجوية الإسرائيلية ردا على هجمات يوم السبت عندما اخترق أعضاء حركة "حماس" السياج الحدودي شديد التحصين مع إسرائيل إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقتل مسلحو "حماس" مئات الأشخاص، ومن بينهم مدنيون وجنود، واحتجزوا رهائن.

وتضمنت قصة الملكة على انستغرام منشورا للصحفي الفلسطيني معتز عزايزة، يظهر لقطات جوية للدمار في غزة بعد القصف الإسرائيلي، كما شاركت الملكة مقطع فيديو من الموقع الإخباري "عين على فلسطين"، والذي يبدو أنه يظهر أطفالا فلسطينيين مصابين في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية.

وتواصلت شبكة CNN مع مكتب الملكة رانيا للتعليق.

والتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، لبحث الأحداث الأخيرة وكيفية وقف التصعيد في غزة، حسبما نشر الديوان الملكي الهاشمي.

وأضاف أن "الأردن يبذل جهودا مكثفة لبحث التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد وحماية الفلسطينيين ومنع تهجيرهم".

وقال العاهل الأردني، الأربعاء، إن "التصعيد الخطير وأعمال العنف والعدوان التي تشهدها الأراضي الفلسطينية حاليا دليل يؤكد مرة أخرى أن منطقتنا لن تكون آمنة ولا مستقرة دون تحقيق السلام العادل والشامل في الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين".

و"حل الدولتين" هو خطة عمرها عقود لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في بيان، الخميس، إن الأردن سيتبرع بمبلغ 4.3 مليون دولار للأونروا "لتمويل استجابتها للمأساة التي تتكشف في قطاع غزة".

وقالت الأونروا إن هذا التبرع "سيدعم الفرق في غزة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة بما في ذلك توصيل الغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى للمتضررين من الأزمة المستمرة".

وهذا الأسبوع، خرج الآلاف إلى شوارع عمان، الأردن، احتجاجا دعما لشعب غزة.