دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مصدر أردني مسؤول رفيع المستوى، لشبكة CNN، إن المسؤولين الأردنيين والمصريين يمارسون "ضغوطاً دبلوماسية وسياسية على الحكومة الإسرائيلية للسماح بمرور آمن للمساعدات إلى غزة عبر معبر رفح".

ووصلت طائرة تحمل مساعدات طبية من الأردن إلى مدينة العريش المصرية على بعد حوالي 45 كيلومتراً من معبر رفح الحدودي مع غزة، الخميس، وتم تحميل المساعدات على شاحنات الهلال الأحمر المصري التي لم تتمكن بعد من التقدم نحو حدود غزة، وفقاً للمسؤول الأردني.

وقال المصدر لـCNN إنه في حين أن الجانب المصري من حدود رفح مفتوح، فإن الجانب الفلسطيني من الحدود يبقى "خارج الخدمة"، بعد غارات جوية إسرائيلية متعددة استهدفت المنطقة المجاورة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال المصدر: "الأردنيون والمصريون ينتظرون التصريح الأمني من الجانب الإسرائيلي للسماح للشاحنات بالعبور لضمان عدم وجود تهديد بحدوث غارة جوية أخرى".

وأضاف المصدر: " علاوة على ذلك، فإن الطرق المؤدية إلى غزة من المعبر الحدودي مدمرة وتحتاج إلى صيانة حتى تتمكن الشاحنات من المرور عبرها".

وقال موظف حدودي فلسطيني في غزة، طلب عدم ذكر اسمه، لـCNN، الجمعة، إن حدود رفح مع مصر لا تزال مغلقة، بعد ثلاثة أيام من غارة جوية إسرائيلية.

وذكر الموظف أن "الحدود مغلقة ولا يوجد موظفون يعملون في الوقت الحالي، والمبنى الرئيسي لا يزال متضرراً بعد أن ضربه الإسرائيليون قبل ثلاثة أيام".

وأردف الموظف قائلًا: "المعبر لا يزال مغلقا بسبب المخاوف الأمنية والتخوف من غارة جوية أخرى"، وأضاف: "المصريون لم يطلبوا بعد بفتح البوابة التي تربط الجانب الفلسطيني من الحدود بالجانب المصري".

ومن غير الواضح بعد ما إذا كان المعبر قابلا للعمل بطاقته الكاملة، في حين لم يقل الجيش الإسرائيلي إن المعبر الحدودي تعرض لقصف لكنه قال إن النفق الذي يُستخدم لتهريب الأسلحة والمعدات في منطقة رفح تعرض للقصف، ويبقى موقع الغارة غير واضح بعد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة، إياد البزم، الثلاثاء، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت البوابة وطُلب من الطواقم العاملة في المعبر الإخلاء “على الفور بسبب تهديدات بقصف المعبر”. وأضاف البزم أن الأمر جاء من إدارة معبر رفح من الجانب المصري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، في بيان إن الجانب المصري من المعبر مفتوح وأشارت إلى أنه سيبقى "مفتوحا حتى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة".

وفي مقابلة مع CNN مساء الخميس، قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، إن إدارة بايدن "تعمل بجد مع الإسرائيليين والمصريين لمحاولة العمل على توفير ممر آمن للخروج من غزة"، قبل أي توغل بري إسرائيلي محتمل في القطاع.