(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث إلى الشرق الأوسط "بحث الوضع الكارثي في قطاع غزة وما حوله"، في اتصال هاتفي مع أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الخميس.

وأضافت الوزارة، في البيان: "تم خلال الاتصال، التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، وفتح الممرات الإنسانية لإيصال الغذاء والدواء إلى سكان القطاع، واستئناف إمدادات المياه والكهرباء".

وبحسب البيان، وصف الطرفان "القصف العشوائي" الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بأنه "غير مقبول".

وأشار إلى أنه "تم التركيز على منع نزوح السكان من قطاع غزة، الذي ينبغي أن يصبح جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، وفق البيان.

وكانت الأزمة الإنسانية في غزة تفاقمت، الخميس، مع تحذيرات من أن السكان معرضون لخطر المجاعة، وقد ينفد الوقود في غضون ساعات، مع استمرار إسرائيل في الغارات الجوية وحجب الإمدادات الأساسية عن القطاع ردا على هجمات "حماس"، التي بدأت السبت بشكل مباغت.