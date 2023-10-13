دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت السعودية رفضها القاطع لدعوات "التهجير القسري" للفلسطينيين من قطاع غزة، وأدانت استمرار استهداف "المدنيين العُزل" في القطاع، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية الجمعة.

وجاء في بيان الخارجية السعودية: "تؤكد المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك".

وجددت الخارجية السعودية "مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة لاسيما وأن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يُعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة".

وختمت الوزارة بيانها بالمطالبة بـ"رفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، الرامية إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية".

يذكر أن السعودية كانت تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل اندلاع الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.