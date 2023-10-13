نشر الجمعة ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2023

باريس، فرنسا (CNN)-- قُتل مدرس وأصيب عدة أشخاص، الجمعة، في هجوم بسكين على مدرسة عامة في أراس بشمال فرنسا، وتم اعتقال المهاجم، بحسب قناة BFMTV، التابعة لشبكة CNN.

ووقع الهجوم في مدرسة غامبيتا الثانوية حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، (الخامسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، الجمعة، وفقا لقناة BFMTV.

ووفقا لما نشره وزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانين على منصة "إكس"، فقد اعتقلت الشرطة المهاجم.

وبحسب قناة BFMTV، فإن المشتبه به صرخ هاتفا: "الله أكبر" أثناء الهجوم.

وفي الوقت نفسه، تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في وسط باريس، الخميس، بعد أن فرضت الحكومة حظرا على مثل هذه المظاهرة في جميع أنحاء البلاد.

وشُوهدت الشرطة الفرنسية وأفراد من قوات الدرك يرتدون معدات مكافحة الشغب، وأقنعة الغاز ويدفعون حشود المتظاهرين بالدروع. وتظهر الصور أيضا أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

كما شُوهد المتظاهرون وهم يصفرون ويصفقون بأيديهم ويهتفون بالفرنسية: "كلنا فلسطينيون"، و"فلسطين ستعيش، فلسطين ستنتصر".