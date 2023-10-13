متحدث باسم "اليونيسيف": مئات الأطفال قُتلوا وأُصيبوا في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الجمعة، إن "مئات ومئات الأطفال قُتلوا وأُصيبوا" في غزة والرقم يتزايد على مدار الساعة.

وقال المتحدث باسم اليونيسيف، جيمس إلدير في بيان: "يجب أن يتوقف قتل الأطفال"، وأردف قائلا: "الصور والقصص واضحة: أطفال مع حروق مروعة، جروح جسدية، وأطراف مفقودة. والمستشفيات غُمرت تماماً لعلاجهم".

وضم إلدر صوته إلى دعوات المجتمع الدولي قائلاً: “يجب إعادة لم شمل الأطفال الإسرائيليين المحتجزين كرهائن في غزة بأمان وعلى الفور مع عائلاتهم وأحبائهم”.

وأضاف قائلا: "الوضع الإنساني وصل إلى أدنى مستوياته، ومع ذلك كل التقارير تشير إلى المزيد من الهجمات. التعاطف والقانون الدولي يجب أن يسود".

وأردف المتحدث باسم اليونيسيف قائلا: " يدعو اليونيسف إلى وقف فوري لإطلاق النار حيث تم تحذير 1.1 مليون شخص - نصفهم تقريبًا من الأطفال – للمغادرة"، وتابع: "لا يوجد مكان آمن ليذهب إليه المدنيون".

وختم إلدر بالقول: "في كل حرب، أكثر من يعاني هم الأطفال، هذا أمر حقيقي وتراجيدي اليوم".