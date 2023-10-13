تعليق أمريكي على تحذيرات إسرائيل للمدنيين في غزة بإخلاء مساكنهم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن تحذيرات الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء أكثر من 1.1 مليون مدني في شمال غزة "جنوبًا" خلال الـ 24 ساعة القادمة هو "أمر بالغ الصعوبة"، متجنبا انتقاد الجيش الإسرائيلي.

وقال كيربي: "نحن نفهم ما يحاولون القيام به، إنهم يحاولون تجنيب المدنيين الأذى وإعطائهم تحذيراً عادلاً. لكن الآن الأمر صعب، هناك مليون شخص وهذه منطقة تشهد كثافة سكانية. إنها بالفعل منطقة قتال لذا لا أعتقد أن أحداً يقلل من شأن التحدي هنا في إجراء عملية الإخلاء".

وقالت الأمم المتحدة إن أمر الإخلاء الجماعي "مستحيل" دون عواقب إنسانية كبيرة.

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى "أي مدني يتأذى"، وتابع: "من الواضح، كلما زاد الوقت الذي يُمنح الناس كان ذلك أفضل، ولكنني سأترك الجيش الإسرائيلي يتحدث معهم حول الأوامر التي يعطونها في العمليات التي يقومون بها ويخططون لها".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تواصل الدعوة إلى توفير ممر آمن للخروج من غزة، وتواصل "المحادثات الحثيثة" مع المسؤولين الإسرائيليين والمصريين، لكن الممر لا يزال مغلقا في الوقت الراهن.