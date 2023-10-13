مسؤول أمريكي: نضغط على مصر وإسرائيل لفتح معبر رفح

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تضغط على الحكومتين المصرية والإسرائيلية بشأن "أهمية فتح معبر رفح أمام المواطنين الأمريكيين ومواطني الدول الأخرى الذين يرغبون في المغادرة ولهم الحق في المغادرة حتى يتمكنوا من القيام بذلك"، على حد تعبيره.

ووسط توقعات التوغل العسكري البري الإسرائيلي في غزة، قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن "جميع سكان غزة شمال وادي غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب غزة خلال الـ 24 ساعة المقبلة"، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر قال لشبكة CNN، الجمعة، إن أي موعد نهائي "قد يتغير".

وقال مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته بالمنطقة، إن تركيز الولايات المتحدة كان "على المواطنين الأمريكيين، لكن يمكن افتراض أن الدول الأخرى منخرطة أيضا في محاولة إخراج رعاياها".

هناك ما يقدر بنحو 600 فلسطيني-أمريكي في غزة. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تحدثت شبكة CNN مع العديد من الأمريكيين-الفلسطينيين الذين عبروا عن خوفهم وإحباطهم لأنهم لن يتمكنوا من الخروج من غزة بأمان. والجمعة، التقت CNN مع العديد من الأمريكيين الفلسطينيين الذين تجمعوا على حدود غزة ومصر لكنهم لم يتمكنوا من العبور.

وقالت حنين عوكل، إحدى سكان نيوجيرسي، لشبكة CNN، إنها غادرت شمال غزة اليوم مع أطفالها الثلاثة وتوجهت جنوبا إلى معبر رفح حيث تنتظر الآن في مكان قريب.

وأضافت: "نحن ننتظر فتح معبر رفح حتى نتمكن من الخروج من هنا". وتابعت قائلة إن إن "الوضع سيئ" ولم يتلقوا أي تحديثات.