نشر الجمعة ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قُتل صحفي واحد على الأقل وأصيب ستة آخرون الجمعة أثناء تغطيتهم للحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين والفصائل الحليفة في جنوب لبنان، الجمعة.

وقالت رويترز في بيان إنها "شعرت بحزن عميق" عندما علمت بمقتل أحد المصورين العاملين لديها، عصام عبد الله، في الحادث.

وأردفت الوكالة: "نحن نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات، ونعمل مع السلطات في المنطقة، وندعم عائلة عصام وزملاءه".

وقالت وكالة الأنباء إن صحفيين آخرين من رويترز أُصيبا، هما ثائر السوداني وماهر نزيه.

وذكرت قناة "الجزيرة" بشكل منفصل أن اثنين من صحفييها، إيلي براخيا والمراسلة كارمن جوخدار، أصيبا بجروح. وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن اثنين من صحفييها أصيبوا.

ولم تتلق CNN ردًا من الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق على الفور.

وقبل حادثة الجمعة، قُتل 10 صحفيين منذ بدء الحرب السبت الماضي، وفقا للجنة حماية الصحفيين.