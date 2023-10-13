نشر الجمعة ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن إسرائيل لم تستشر الولايات المتحدة الأمريكية قبل إصدار تحذير بالإخلاء لأكثر من مليون مدني شمال غزة.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، جون كيربي: "لم تكن هناك مشاورات مسبقة على حد علمي قبل أن يصدر الجيش الإسرائيلي تحذير الإخلاء هذا".

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة "قلقة" بشأن الخسائر في صفوف المدنيين لأنها تعمل "بقوة" على إيجاد خيارات المرور الآمن.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي: "نريد أن نتأكد من أن أولئك الذين يريدون المغادرة لديهم القدرة على المغادرة. ولذلك نحن نعمل بقوة مع الإسرائيليين والمصريين لمحاولة إيجاد ممر آمن للخروج من جنوب غزة. ونريد أيضاً الحفاظ على القدرة على إدخال المساعدات الإنسانية".

ورفض كيربي كشف تفاصيل حول المحادثات الدبلوماسية الجارية بشان هذه الجهود.

قال كيربي في وقت لاحق إن الولايات المتحدة تتحدث “بشكل روتيني” مع نظرائها الإسرائيليين “حول القضايا المتعلقة بقانون الصراع المسلح واحترام الحياة البشرية”.

وأردف المسؤول الأمريكي قائلا: "هذه هي المحادثة التي خضناها وسنواصل إجراءها معهم".