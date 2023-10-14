وزير الخارجية السعودي يستقبل بلينكن في الرياض.. وهذا ما بحثاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، السبت، نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن في محطته الرابعة من جولته لدول المنطقة لبحث وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا أن وزير الخارجية السعودي استقبل بلينكن في الرياض.

وأضافت القناة أن "الوزيرين بحثا سبل خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وتوفير ممرات إنسانية آمنة لتقديم الرعاية الطبية للجرحى جراء القصف الإسرائيلي، فضلا عن تزويد النازحين بالاحتياجات الغذائية بسبب الحصار في القطاع".

وكانت "الإخبارية" بثت مقطع فيديو في وقت لاحق، السبت، لوصول بلينكن إلى مقر وزارة الخارجية بالرياض، حيث كان في استقباله وزير الخارجية السعودية.

وكان بلينكن وصل إلى السعودية، مساء الجمعة، وهي الدولة الرابعة التي يزورها ضمن جولته الإقليمية على خلفية الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحركة "حماس"، التي دخلت يومها الثامن، السبت.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الجمعة، إن الوزير بلينكن بعد زيارته إلى إسرائيل، "واصل رحلاته مع توقف في الأردن وقطر والبحرين. والتقى بالشركاء الإقليميين لمناقشة الجهود المبذولة لمنع انتشار الصراع، ورؤيتنا الإيجابية لمنطقة أكثر سلاما وازدهارا وأمنا وتكاملا".

وقبل عودته إلى الولايات المتحدة، الأحد، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أيضا كلا من الإمارات ومصر.