ترسانة حماس الفتاكة.. ماذا لاحظت CNN بتحليل صور أسلحة الحركة؟

(CNN)— قامت CNN بتحليل العشرات من الصور ومقاطع الفيديو لمسلحي حماس خلال الهجوم المفاجئ للتعرف على الأسلحة المستخدمة لقتل ما لا يقل عن 1300 شخص في إسرائيل، ويقول الخبراء إن العديد من الأسلحة تبدو وكأنها أسلحة روسية أو صينية معدلة، يُفترض أنها تُركت في ساحة المعركة في العقود الماضية والتي وصلت في النهاية حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

صواريخ محلية الصنع، وبنادق AK-47 معدلة، ومدافع رشاشة سوفيتية عمرها عقود، تتشكل منها ترسانة حماس الفتاكة والتي غذّت هجومًا مدمرًا ومتعدد الجوانب على إسرائيل الأسبوع الماضي.

ووصف أحد الخبراء كيف أن الهجوم المخطط له بشكل معقد، والذي تسلل فيه مسلحو حماس إلى إسرائيل عن طريق البر والبحر والجو، يعكس تغيراً في الاستراتيجية العسكرية الشاملة لحماس. ويرجح آخرون توفير أسلحة نارية معينة من إيران، والتي قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن طهران تدعم الحركة بالمال والمعدات العسكرية والتدريب.

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وتظهر الصور التي حللتها شبكة CNN، مدفعا رشاشا من طراز DShK سوفيتي الصنع، وهو مدفع رشاش من عيار 0.50، تم تعديله وتجهيزه ليناسب شاحنة صغيرة.

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في العديد من مقاطع الفيديو والصور التي حللتها CNN، كان المهاجمون يحملون بنادق AK-47. وقال الخبراء إنها قاتلة وسهلة الاستخدام ويسهل العثور عليها، وهي البندقية الهجومية المفضلة لدى الجماعات المسلحة.

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اعتمدت حماس منذ فترة طويلة على الصواريخ لخوض معاركها غير المتكافئة مع إسرائيل. وفي يوم السبت وحده، زعمت الجماعة المسلحة أنها أطلقت 5000 صاروخ على إسرائيل، اعترض نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي “القبة الحديدية” معظمها.

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وفي المراحل الأولى من هجومهم، استخدم مقاتلو حماس القنابل اليدوية أثناء اقتحامهم البلدات والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، وفي مقطع فيديو تم التحقق منه، يلقي أحد المسلحين قنبلة يدوية على ملجأ بالقرب من موقع مهرجان نوفا الموسيقي.

Credit: Photo-illustration: CNN/Hamas

يُظهر مقطع فيديو تم نشره بأحد حسابات حماس على وسائل التواصل الاجتماعي منظرًا علويًا للذخائر التي تدعي الحركة أنها أسقطتها على الجنود الإسرائيليين بواسطة طائرة بدون طيار. ولم تتمكن CNN من التحقق من صحة الفيديو، ولكن تم استخدام سلاح مماثل في الهجوم الأولي، الذي أسقطت خلاله حماس قنابل على أبراج مدافع رشاشة آلية في موقع إسرائيلي على طول الحدود.

Credit: Photo-illustration: CNN/Hamas

وفي مقطع فيديو آخر لحماس قامت بتحليله شبكة CNN، يمكن رؤية المسلحين يحملون عبر طائرة شراعية ويدخلون إسرائيل خلال الموجة الأولى من هجوم السبت مع سقوط الصواريخ بالقرب من بيت لاهيا في غزة.

Credit: Photo-illustration: CNN/Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

جرافات "بلدوزر"، حيث شدد العديد من الخبراء الذين تحدثوا إلى شبكة CNN على الطبيعة الارتجالية لهجوم حماس، ويبدو أن المقاتلين يستخدمون كل ما هو تحت تصرف الجماعة المسلحة لتنفيذ الهجوم.