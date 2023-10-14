(CNN)-- أعلن حزب الله اللبناني، أنه شن هجوما على مواقع إسرائيلية، في مزارع شبعا المتنازع عليها، السبت، في حين وصف مراسل CNN، الحادث بأنه "أطول قصف منذ وجودنا هنا".

وذكرت قناة "المنار" التابعة لحزب الله في منشور عبر منصة "إكس"، أنه "عند الساعة الثالثة والربع من عصر السبت، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في إشارة إلى (حزب الله)، بمهاجمة المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية (المتنازع عليها) وهي: الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة".

وتطالب كل من لبنان وإسرائيل بمزارع شبعا.

وتحدث فريق CNN، الموجود في جنوب لبنان عن القصف، ووصف مراسل CNN، بن ويدمان الحادث بأنه "أطول قصف منذ وجودنا هنا".

وقال منتج تابع لـCNN موجود على الأرض، إن القصف استمر لأكثر من ساعة وما زال مستمرا حتى الساعة 9.20 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

وفي المقابل، أعلنت إسرائيل أنها ردت بإطلاق النار، بعد أن شن حزب الله هجوما على منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها بالقرب من الحدود الإسرائيلية -اللبنانية، بعد ظهر السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، السبت: "في أعقاب التقرير الأولي عن عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل دوف، تهاجم قوات الجيش الإسرائيلي الآن مصدر إطلاق النار".