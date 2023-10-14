دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن التلفزيون الأردني في غزة، السبت، أن المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، يواجه ظروفاً صعبة في استمرار عمله وتقديم خدماته بسبب نقص الإمدادات والقصف الإسرائيلي.

وذكر مراسل التلفزيون الأردني في غزة، في بيان نقلته صفحة التلفزيون الرسمية على فيسبوك، أن "المستشفى الميداني الأردني (غزة/ 76) يواجه ظروفاً صعبة في استمرار عمله وتقديم خدماته".

وأضاف البيان أن "المستشفى الميداني الأردني غير قادر على تقديم خدماته مواصلة عمله بسبب نقص الإمدادات".

ومن جانبه، أفاد مراسل قناة "المملكة" التلفزيونية الأردنية، السبت، أن "المستشفى الميداني الأردني في غزة خرج عن الخدمة بشكل تام بسبب القصف الإسرائيلي على المناطق المحيطة به".

واعتبر المراسل أن المستشفى الأردني "هو المستشفى العربي الوحيد الذي يعمل في قطاع غزة، ولم تتوقف خدماته منذ تأسيسه بتوجيهات ملكية في عام 2009".

وأضاف المراسل في مقطع فيديو نشرته المملكة على حسابها الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نحن نتحدث عن أن كميات الوقود المخصصة لتشغيل المستشفيات بما فيها المستشفى الأردني قليلة، مما تسبب في إعاقة كبيرة في عمله".

وأكد أن المستشفى الأردني "كان له دور كبير في الفترة الماضية، وكان يستقبل يوميا أكثر من 1000 مراجع ويقدم الخدمات الطبية دون توقف، ويطاله الآن ما يطال القطاع والأوضاع التي يعمل فيها صعبة".

وختم مراسل قناة "المملكة" قائلا إن "المستشفى الأردني خارج الخدمة بشكل تام، لأن القصف الإسرائيلي يؤدي إلى تدمير الطرق التي تصل إلى المستشفى".