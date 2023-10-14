صورة أرشيفية عامة للعاصمة الكويتية في 28 ديسمبر/كانون الأول 2022.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، ضبط 9 مكاتب خدم وهمية، و107 مخالفا لقانون الإقامة والعمل، و12 شخصاً يقومون بممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، كما ضبطت شخصا بتهمة الرشوة.

وقالت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "ضمن جهود وزارة الداخلية في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في قسم اللجنة الثلاثية وإدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة وإدارة متابعة المخالفين، من ضبط (9) مكاتب خدم وهمية، و(107) مخالفين لقانون الإقامة والعمل، في العقيلة وسلوى وأشبيلية والفروانية وخيطان ومحافظة الأحمدي".

وأردف المنشور: "تمكن قسم التحقيق والرقابة الأمنية بإدارة البحث والتحري، من ضبط 9 أشخاص من الجنسية الآسيوية وعدد 3 نساء، يقومون بممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي".

وأضافت الإدارة في منشورها: "كما قامت إدارة البحث والتحري بضبط مقيم من الجنسية الآسيوية قام بعرض رشوة لاستخراج رخصة قيادة لأحد أقاربه، وشخص صادر بحقه أمر إلقاء قبض (تغيب)".

وختمت إدارة الإعلام الأمني قائلة: "تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، بحسب المنشور.

كما نشرت الإدارة صورا مموهة لأوجه المضبوطين وأرفقتها بمنشورها.