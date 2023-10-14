الجيش اللبناني يكشف تفاصيل مقتل مصور وإصابة 5 أشخاص بهجوم إسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف الجيش اللبناني، السبت، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على برج مراقبة تابع له، وإطلاق قذيفة صاروخية استهدفت سيارة مدنية، مما أسفر عن مقتل مصور صحفي وإصابة 5 آخرين في المناطق الحدودية جنوبي البلاد.

وقال الجيش اللبناني في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "إلحاقًا للبيان السابق بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٣ المتعلق باستهداف (العدو) الإسرائيلي برج مراقبة للجيش اللبناني في خراج علما الشعب، أطلق العدو الإسرائيلي بالتاريخ نفسه قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى مقتل المصور عصام عبدالله وإصابة ٥ آخرين".

وأضاف الجيش اللبناني: "كما استهدف (العدو) بواسطة صواريخ أطلقتها مروحية، وقذائف مدفعية من بينها قذائف فسفورية ومضيئة، خراج بلدات مروحين وعيتا الشعب وكفرشوبا والعديسة وسهل مرجعيون".

وختم الجيش منشوره قائلا: "يواصل الجيش الحفاظ على الجهوزية واتخاذ التدابير اللازمة في المناطق الحدودية".

وكان الجيش اللبناني ذكر في منشور سابق، الجمعة، أن "القوات الإسرائيلية استهدفت في خراج بلدة علما الشعب، برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني يُستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية، ولم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين".

ومن جانبها، أدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني ما أسمته "الانحياز الأعمى والتجاهل المقصود والمتعمّد" من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وقوات "اليونيفيل" في لبنان، ومن قبل الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض، وعدد من وسائل الإعلام العالمية، الذين امتنعوا عمدًا عن تسمية اسم الجهة التي أطلقت النار وقتلت الصحفي عصام خليل عبدالله وجرحت عددًا آخر من الصحفيين من جنسيات متعدّدة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، السبت.

وقالت العلاقات الإعلامية في الحزب في بيان: "إنّ إسرائيل هي الجهة المعتدية التي قتلت الصحفي عصام عبدالله بشكل واضح وقاطع لا ريب فيه، وأمام مرأى ومسمع الصحفيين المحليين والعالميين الذين كانوا موجودين عند حصول الاعتداء".

وأضافت أن "التجاهل المقصود والمرفوض هو من أجل عدم إدانة العدو الإسرائيلي والاستمرار في حملة التضليل والتزوير التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المؤسسات الإعلامية الدولية لمصلحة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني المظلوم"، بحسب الوكالة.