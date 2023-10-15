نشر الأحد ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2023

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن اجتماعه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان كان "مثمرا للغاية"، وذلك في رده على سؤال أحد الصحفيين في الرياض، الأحد.

والتقى بلينكن بولي العهد في مقر إقامته الخاص بالمزرعة لمدة تقل عن ساعة بقليل، وفقا لما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية حسبما أفاد مراسل مع الطقم المرافق للوزير.

وقام كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بجولة في الشرق الأوسط، حيث زار إسرائيل أولا، واجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في عرض للدعم بعد أيام من هجمات حماس القاتلة في إسرائيل.

وبعد مغادرته تل أبيب، الخميس، سافر بلينكن إلى الأردن وقطر. وهو موجود حاليا في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يسافر إلى الإمارات العربية المتحدة ومصر، في إطار سعيه لتعزيز دفاعات البلاد، ومنع توسع الصراع أو انتشاره.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في بيان، أن ولي العهد السعودي وبلينكن بحثا التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.

وأكد ولي العهد، خلال الاجتماع "ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء"، مشددا على "سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم"، طبقا للوكالة السعودية.

وشدد محمد بن سلمان "على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية"، بحسب (واس).