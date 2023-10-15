وفد الشيوخ الأمريكي يلتقي هرتسوغ ويعبر عن دعم الحزبين لإسرائيل

نشر الأحد ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2023

القدس، (CNN)-- التقى الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الأحد، مع وفد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي سافر إلى إسرائيل، بقيادة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر.

وقالت الرئاسة الإسرائيلية في بيان، الأحد، إن "أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا على الدعم الحزبي لدولة إسرائيل"، خلال الاجتماع في قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب.

وبحسب البيان، انضم إلى شومر السيناتوران الجمهوريان ميت رومني وبيل كاسيدي، والسيناتوران الديمقراطيان مارك كيلي وجاكي روزين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمرت، الأحد، بإرسال مجموعة حاملة طائرات هجومية ثانية إلى شرق البحر المتوسط، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، بينما تستعد إسرائيل لتوسيع عملياتها في قطاع غزة.