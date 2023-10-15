مشاجرة بين يمنيين بالأسلحة البيضاء في الرياض.. والأمن السعودي يتحرك

نشر الأحد ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، مساء السبت، أن الجهات الأمنية في الرياض، ألقت القبض على 10 مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة الرياض بعد مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء، نتج عنها إصابة شخصين، وأنه جرى إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأضاف الأمن العام في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "سبب المشاجرة يعود لخلاف سابق بينهم".

وأردف الأمن العام في منشوره أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صورة اليمنيين المضبوطين وأرفقها بالمنشور.

كما أعلن الأمن العام السعودي، على منصة "إكس"، أن "شرطة محافظة الخبر ألقت القبض على 3 مقيمين لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي".