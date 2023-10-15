"لماذا لا يمكنكم إخبار السيسي بفتح الحدود؟".. سوليفان يرد لـCNN

علق مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في مقابلة مع مذيع CNN، جيك تابر، على مقابلة أجراها مذيع شبكتنا مع الفلسطينية الأمريكية، حنين عوكل، في وقت سابق هذا الأسبوع، وهي سيدة محاصرة في غزة حاولت الخروج من البلاد عبر معبر رفح دون أن يحالفها الحظ.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة طلبت من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، فتح الحدود للسماح للأمريكيين بالمغادرة، مؤكدًا أن هذه القضية "على رأس جدول أعمال" وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الموجود في مصر، مشددًا على أن "حماس تتخذ خطوات لمحاولة منع خروج الأمريكيين"، على حد تعبيره.

وردًا على سؤال "لماذا لا يمكنكم إخبار الرئيس السيسي بفتح الحدود للسماح للأمريكيين بالمغادرة؟" من مذيع شبكتنا ، قال سوليفان: "لقد طلبنا من الرئيس السيسي أن يفتح الحدود والسماح للأمريكيين بالخروج. الوضع هناك عند المعبر أكثر تعقيدًا في الواقع. وفي الحقيقة، وافق المصريون على السماح للأمريكيين بالمغادرة والحصول على ممر آمن عبر معبر رفح. وافق الإسرائيليون على ضمان أن تكون المنطقة المحيطة آمنة، بقدر ما يستطيعون على الأقل. كان السؤال - عندما حاولنا تحريك مجموعة بالأمس - هو في الواقع اتخاذ حماس خطوات لمحاولة منع حدوث ذلك".

وتابع سوليفان قائلًا: "نواصل العمل على مدار الساعة، ونبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أن المواطنين الأمريكيين الموجودين في غزة يمكنهم المرور عبر المعبر الحدودي. وفي الواقع فإن الوزير بلينكن موجود في مصر اليوم للقاء الرئيس المصري. هذا على رأس جدول أعماله، للمساعدة في إخراج هؤلاء المواطنين الأمريكيين من غزة".

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على أنه "يجب أن يكون لأي مواطن أمريكي الحق في المرور الحر من هناك، ومن ثم قيام حكومة الولايات المتحدة بتسهيل سفره إلى وطنه".