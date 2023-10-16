نشر الاثنين ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2023

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال البيت الأبيض للصحفيين، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغى رحلة إلى ولاية كولورادو لحضور "اجتماعات الأمن القومي".

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي ذكرت فيه شبكة CNN خلال عطلة نهاية الأسبوع أن المناقشات جارية لزيارة محتملة للشرق الأوسط بعد أن وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة إلى بايدن.

وقال البيت الأبيض، الأحد، إنه ليس لديه خطط سفر جديدة للإعلان عنها في الوقت الحالي.

إذا زار بايدن، فسيأتي ذلك بعد دبلوماسية مكوكية عالية المخاطر قام بها وزير خارجيته أنتوني بلينكن، الذي سافر إلى عدة دول في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وعاد بلينكن إلى إسرائيل صباح الاثنين للقاء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد، بالإضافة إلى اجتماعات مع نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ، بحسب مسؤول أمريكي.

ولا يزال الصحفيون ينتظرون جدولًا محدثًا لبايدن في البيت الأبيض اليوم.