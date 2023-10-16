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(CNN)-- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيطلق عملية جسر جوي إنساني إلى مصر لنقل الإمدادات إلى غزة.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها: "في أعقاب الهجوم الإرهابي المروع الذي شنه إرهابيو حماس ضد إسرائيل وتداعياته، والذي أدى إلى وضع إنساني كارثي لشعب غزة، يواصل الاتحاد الأوروبي زيادة مساعداته الطارئة للشعب الفلسطيني".

وقالت المفوضية إن الجسر الجوي للاتحاد الأوروبي "سيتكون من عدة رحلات جوية إلى مصر لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة إلى المنظمات الإنسانية الموجودة على الأرض في غزة".

وتبدأ العملية هذا الأسبوع برحلتين تحملان شحنات إنسانية من اليونيسف، بما في ذلك مواد الإيواء والأدوية ومستلزمات النظافة، وفقًا للاتحاد الأوروبي.

وأعلنت فون دير لاين أيضًا في نهاية هذا الأسبوع أن الاتحاد الأوروبي سيرفع مساعداته الإنسانية إلى 75 مليون يورو (79 مليون دولار) لدعم المدنيين المحتاجين في غزة.